ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Software AG von 41,00 auf 40,50 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Buy" belassen. Ein unerwartet schneller Wandel hin zum Abonnenten-Geschäftsmodell bedeute ein niedrigeres Ergebnisniveau, schrieb Analyst Michael Briest in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Erholung dürfte aber auch um so dynamischer verlaufen./ag/gl