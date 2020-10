LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Software AG nach Zahlen auf "Equal Weight" mit einem Kursziel von 37 Euro belassen. Der Umsatz des Darmstädter Softwareunternehmens sei im dritten Quartal hinter den Erwartungen geblieben, schrieb Analyst Sven Merkt in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Auch die Profitabiltät sei nicht so gut wie gedacht gewesen. Den Ausblick habe das Unternehmen zwar bestätigt, doch es blieben noch Fragen./mf/mis