LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Software AG nach Zahlen zum vierten Quartal auf "Equal Weight" mit einem Kursziel von 37 Euro belassen. Der Umsatz und das bereinigte operative Ergebnis (Ebita) hätten die Markterwartungen übertroffen, jedoch unter seinen Prognosen gelegen, schrieb Analyst Sven Merkt in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Allerdings sei die Entwicklung weiter getrieben von der Datenbanksparte (A&N) und nicht von den enttäuschenden Lösungen für das Internet der Dinge./tih/bek