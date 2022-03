HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat Software AG mit Blick auf einen Zukauf auf "Hold" mit einem Kursziel von 38 Euro belassen. Die Übernahme des auf Datenintegration für moderne Analytik spezialisierten US-Unternehmens Streamsets stärke das Portfolio des Darmstädter Softwarekonzerns in diesem Bereich, schrieb Analyst Andreas Wolf in einer am Dienstag vorliegenden Studie./gl/eas