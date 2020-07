ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die schweizerische Bank Credit Suisse hat das Kursziel für Software AG nach Quartalszahlen von 30 auf 37 Euro angehoben, die Einstufung aber auf "Neutral" belassen. Das Management verdiene Anerkennung angesichts solider Zahlen in einem derart schwierigen Umfeld, schrieb Analyst Charles Brennan in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Gleichwohl ließ er die Schätzungen für das laufende Jahr weitgehend unverändert./bek/he