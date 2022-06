FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Synlab auf "Buy" mit einem Kursziel von 24 Euro belassen. Der Fokus des Labordienstleisters liege auf dem Investorentag am 21. Juni, schrieb Analyst Jan Koch in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Mit einem starken ersten Quartal habe das Unternehmen ein Polster angelegt, um die diesjährigen Ziele zu erreichen. Auch wenn der Höhepunkt der Corona-bezogenen Umsätze überschritten sei, könnten diese erneut höher gesteckt werden./tih/ajx