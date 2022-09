FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Synlab von 24 auf 23 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Angesichts der guten Quartalszahlen des Laborspezialisten sowie der dritten Anhebung des Jahresausblicks sei der starke Aktienkursrückgang seit der Bekanntgabe überraschend, schrieb Analyst Jan Koch in einer am Montag vorliegenden Studie. Eine Wertminderung in Deutschland sei bereits erwartet worden und habe keinen Einfluss auf das laufende Geschäft./gl/bek