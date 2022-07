FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat Synlab vor den am 11. August erwarteten Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 24 Euro belassen. Er rechne im Vergleich mit dem herausfordernden Vorjahresquartal mit robusten Zahlen des Labordienstleisters, schrieb Analyst Jan Koch in einer am Freitag vorliegenden Studie. Es sei "Zeit für eine dritte Anhebung der Unternehmensziele"./ck/tih