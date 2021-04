HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Takkt nach Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 16 Euro belassen. Das Business-to-Business-Versandhandelsunternehmen für Geschäftsausstattungen habe die Erwartungen erfüllt, schrieb Analyst Thilo Kleibauer in einer ersten Einschätzung am Donnerstag. Er rechnet mit steigenden Umsätzen in den kommenden Quartalen./bek/gl