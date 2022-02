FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Takkt von 14,00 auf 15,50 Euro angehoben, die Einstufung aber auf "Halten" belassen. Spätestens mit Veröffentlichung des Geschäftsberichts für 2021 Ende März erwarte er Details zur organisatorischen Neuausrichtung des Büromöbelkonzerns und den daraus resultierenden (positiven) Effekten auf das Wachstums- und Margenprofil, schrieb Analyst Thomas Maul in einer am Montag vorliegenden Studie. Sollte Takkt auf lange Sicht ein durchschnittliches Umsatzwachstum aus eigener Kraft deutlich über fünf Prozent pro Jahr sowie eine operative Gewinnrendite (Ebitda-Rendite) oberhalb von 12 bis 15 Prozent in Aussicht stellen, wäre dies eine positive Überraschung. Der Analyst hob seine Gewinnschätzungen an./mis/men