FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Takkt nach Zahlen von 14,30 auf 14,00 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Halten" belassen. Der B2B-Versandhändler für Geschäftsausstattung habe zwar einen starken Auftragseingang gemeldet, habe diesen aber wegen der angespannten Lieferketten nicht vollständig in Umsatz umwandeln können und die Wachstumsprognose für 2021 gekappt, schrieb Analyst Thomas Maul in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Er senkte seine Gewinnschätzungen leicht./ck/ajx