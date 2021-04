ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die schweizerische Bank Credit Suisse hat die Einstufung für Telefonica auf "Neutral" mit einem Kursziel von 3,80 Euro belassen. Analyst Jakob Bluestone passte in einer am Montag vorliegenden Studie seine Prognosen an die vielen jüngst angekündigten, strategischen Transaktionen des Telekomkonzerns an. Einige dieser Maßnahmen würden bald abgeschlossen und die Spanier könnten auch noch mehr Veräußerungen von Vermögenswerten in Aussicht stellen, was die Aktien auf kurze Sicht etwas stützen dürfte. Allerdings lasse insgesamt das Wachstum aus eigene Kraft zu wünschen übrig, zudem leide Telefonica unter der hohen Abhängigkeit vom Lateinamerika-Geschäft. Deshalb hielt der Experte an seiner neutralen Bewertung der Aktien fest./la/he