ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Telefonica von 6,40 auf 4,20 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Schwache Konjunktur und starker Wettbewerb gerade auf dem Heimatmarkt in Spanien stellten ein Risiko dar, schrieb Analyst Giovanni Montalti in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Eine Dividendenkürzung sei wahrscheinlich./mf/ag