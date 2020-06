ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für TLG Immobilien von 28,00 auf 17,50 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Die neuen Schätzungen und das angepasste Kursziel erfassten die Auswirkungen der Corona-Krise auf die Märkte für gewerbliche Immobilien in Deutschland, schrieb Analyst Charles Boissier in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie. In einem moderaten Szenario für das verstärkte Arbeiten von daheim könnten sich die Leerstände bei Büroimmobilien stark steigen./mf/mis