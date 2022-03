LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Vantage Towers auf "Overweight" mit einem Kursziel von 32 Euro belassen. Die Vodafone-Funkturmtochter ziehe das Interesse von Infrastruktur-Fonds auf sich, schrieb Analyst Maurice Patrick in einer am Montag vorliegenden Studie. Dieses komme zu einer Zeit, in der die langfristige Zukunft in der Funkturm-Branche Formen annimmt. Dies bringe auf allen Seiten Chancen mit sich./tih/eas