FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Vantage Towers von 34 auf 32 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Analyst Robert Grindle verwies in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie auf die überdurchschnittliche Kursentwicklung von Telekomwerten in der ersten Jahreshälfte./ajx/gl