Nach Darstellung der Analysten Cosmin Filker und Felix Haugg von GBC hat die Vectron Systems AG auf Basis vorläufiger Zahlen für die ersten 6 Monate des Geschäftsjahres 2021 (per 31.12.) den Umsatz auf 20,9 Mio. Euro gesteigert und damit den Vorjahreswert von 12,6 Mio. Euro deutlich übertroffen. In der Folge erhöhen die Analysten das Kursziel und erneuern das positive Rating.

Nach Analystenaussage könne der sogenannte Fiskalisierungs-Effekt für die positiven Umsatzeffekte gesorgt haben. Im Rahmen dessen sei vom Gesetzgeber die verlängerte Nichtbeanstandungsfrist für die TSE-konforme Umrüstung der Kassensysteme auf den 31.03.2021 festgelegt worden. Darüber hinaus habe der Gesetzgeber im Rahmen der Überbrückungshilfe III die Förderung von Digitalinvestitionen bis zu 20.000 Euro einbezogen, was für die Gastronomen ein wichtiger Investitionsanreiz darstelle.

Infolge des spürbaren Umsatzanstiegs sei das EBITDA im ersten Halbjahr 2021 überraschend deutlich auf 3,9 Mio. Euro (HJ 2020: -1,3 Mio. Euro) angestiegen. Den Grund hierfür sehe das Analystenteam bei den Skaleneffekten infolge der starken Umsatzausweitung. Angesichts der über den Erwartungen von GBC liegenden Umsatz und Ergebnisentwicklung passe das Analystenteam die bisherigen Prognosen an und schätze einen Umsatz von 38,58 Mio. Euro (zuvor: 34,62 Mio. Euro) und ein EBITDA von 4,18 Mio. Euro. In der Folge heben die Analysten das Kursziel auf 21,55 Euro (zuvor: 21,15 Euro) an und bestätigen das Rating „Kaufen“.)



(Quelle: Aktien-Global-Researchguide, 28.07.2021, 11:45 Uhr)



