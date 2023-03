GBC

Nach Darstellung der Analysten Cosmin Filker und Matthias Greiffenberger von GBC hat die Vectron Systems AG im Geschäftsjahr 2022 (per 31.12.) infolge des Auslaufens der TSE-konformen Kassenumstellung einen deutlichen Umsatzrückgang um über 34 Prozent auf 25,2 Mio. Euro verbucht In der Folge erhöhen die Analysten dennoch das Kursziel und bestätigen das positive Rating.

Nach Analystenaussage sei das EBITDA auf -4,0 Mio. Euro (GJ 2021: 4,71 Mio. Euro) gesunken. Neben dem ausgelaufenen Sondereffekt durch Kassenumstellungen habe das Unternehmen zudem Restrukturierungskosten für ein Kostensenkungsprogramm aufgewendet. Im Rahmen der Anfang März kommunizierten Mittelfristprognose erwarte das Management bis 2025 Umsätze von 48,8 bis 54,2 Mio. Euro und ein EBITDA von 7,3 bis 9,7 Mio. Euro. Die Prognose des Analystenteams beinhalte, dass spätestens ab dem Geschäftsjahr 2025 der wiederkehrende Umsatz für den überwiegenden Anteil der Vectron-Erlöse (ohne acardo) verantwortlich sein werde. Dies liege an den im Geschäftsjahr 2023 anstehenden Einführungen von Digital-Services, für die in den kommenden Jahren eine zunehmende Marktdurchdringung erreicht werden solle. Auf Basis des um die angepassten Prognosen aktualisierten DCF-Bewertungsmodells ermitteln die Analysten ein neues Kursziel von 9,40 Euro (zuvor: 9,20 Euro) und erneuern das Rating „Kaufen“.



(Quelle: Aktien-Global-Researchguide, 06.03.2023, 11:45 Uhr)



