Nach Darstellung der Analysten Cosmin Filker und Matthias Greiffenberger von GBC hat die Vectron Systems AG ein Business Combination Agreement mit der in den USA ansässigen Shift4-Unternehmensgruppe abgeschlossen, was faktisch die Übernahme von Vectron bedeutet. In der Folge bestätigen die Analysten das Kursziel und empfehlen, die Aktie zu halten.

Nach Analystenaussage sei ein Kaufvertrag über 41,4 Prozent des Grundkapitals der Vectron AG, entsprechend dem Anteil des Vorstands, abgeschlossen worden. Darüber hinaus werde die Shift-Gruppe eine geplante Kapitalerhöhung um 10 Prozent (805.651 Aktien) ohne Bezugsrecht vollständig zeichnen. Schließlich habe sich Shift4 verpflichtet, innerhalb von 6 Werktagen ein Übernahmeangebot für alle Vectron-Aktien abzugeben. Sowohl der Kapitalerhöhung als auch dem Übernahmeangebot liege laut GBC ein Kaufpreis von 10,50 Euro zugrunde. Die Transaktion stehe unter der Bedingung, dass es der Shift-Gruppe gelinge, eine Zielmarke von 70 Prozent zu überschreiten. Im Erfolgsfall und damit bei Zustandekommen der Transaktion habe sich Vectron verpflichtet, verschiedene Maßnahmen wie ein Delisting, den Abschluss eines Beherrschungsvertrags oder einen Squeeze-out zu unterstützen. In der Folge bestätigen die Analysten das Kursziel von 10,00 Euro, senken aufgrund der jüngsten Kursentwicklung das Rating aber auf „Halten“. (zuvor: „Kaufen“).



