25.10.23

Nach Darstellung der Analysten Cosmin Filker und Matthias Greiffenberger von GBC hat die Vectron Systems AG in den ersten 9 Monaten des Geschäftsjahres 2023 (per 31.12.) den Umsatz deutlich um über 52 Prozent auf 27,9 Mio. Euro gesteigert und das EBITDA auch aufgrund von positiven Sondereffekten ins Plus gedreht. In der Folge erhöhen die Analysten das Kursziel und erneuern das positive Rating.

Nach Analystenaussage seien die wiederkehrenden Erträge um 47,7 Prozent auf 9,6 Mio. Euro (9M 2022: 6,5 Mio. Euro) und das EBITDA auf 2,8 Mio. € (9M 2022: -2,6 Mio. Euro) gestiegen. Auf Basis dieser erreichten Werte sehe das Analystenteam die bisherige Prognose als etwas zu niedrig an. Dies gelte insbesondere vor dem Hintergrund, dass mit der planmäßigen Einführung weiterer digitaler Module die Basis für wiederkehrende Umsätze stetig wachse. Zudem solle das Couponing-Geschäft von acardo zum Jahresende von den konsumstarken Monaten profitieren. Daher hebe GBC die Umsatzschätzung für 2023 auf 38,55 Mio. Euro (bisher: 36,75 Mio. Euro) an. Das EBITDA solle nun 3,17 Mio. Euro (zuvor: 2,54 Mio. Euro) erreichen. In der Folge ermitteln die Analysten auf Basis eines DCF-Bewertungsmodells ein neues Kursziel von 10,10 Euro (zuvor: 10,00 Euro) und erneuern das Rating „Kaufen“.



(Quelle: Aktien-Global-Researchguide, 25.10.2023, 11:15 Uhr)



