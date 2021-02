Aktie in diesem Artikel Vivendi S.A. 31,02 EUR

Analysen Kaufen Verkaufen ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat die Einstufung für Vivendi angesichts des näher rückenden Börsengangs der Musiksparte UMG auf "Outperform" mit einem Kursziel von 30,30 Euro belassen. Analyst Matthew Walker sieht in dem Vorhaben einen positiven Kurstreiber für den Medienkonzern, in einer am Montag vorliegenden Studie. Die Franzosen wirkten damit ihrem Konglomeratsabschlag entgegen. Die Universal Music Group werde außerdem unabhängiger und könne so die eigenen Ambitionen besser umsetzen./tih/edh

