UBS AG

Wizz Air Buy

08:01 Teilen

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Wizz Air von "Neutral" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 3400 auf 4300 Pence angehoben. Wenn auch nicht ganz ohne Turbulenzen, so sei der ungarische Billigflieger doch in einer attraktiven Wachstumswelle, schrieb Analyst Jarrod Castle in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Wizz Air sei zudem die einzige Billig-Airline mit konkreten Finanzzielen./ag/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.06.2023 / 21:46 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.06.2023 / 21:46 / GMT

