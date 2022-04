LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat Wizz Air vor Zahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 4330 Pence belassen. Das erste Quartal der europäischen Fluggesellschaften dürfte unter der Coronavirus-Variante Omikron gelitten haben, schrieb Analyst Willi Ruppricht in einer am Freitag vorliegenden Branchenstudie. Die Buchungstrends sähen indes gut aus und ließen zum Sommer hin eine starke Nachfrageerholung erwarten, wobei die Kerosinpreise bremsen dürften. Ruppricht bevorzugt weiter die Billigfluglinien. Unter diesen erscheine Ryanair mit Blick auf Absicherungsgeschäfte, Kosten und Wachstum am besten positioniert. Wizz Air sei angesichts der attraktiven mittelfristigen Wachstumsstrategie werthaltig, ungeachtet der kurzfristigen Unsicherheiten wegen des Engagements in Osteuropa und nur begrenzter Absicherungsgeschäfte./gl/mis