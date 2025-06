RBC Capital Markets

Wizz Air Sector Perform

19:06 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat Wizz Air von "Outperform" auf "Sector Perform" abgestuft und das Kursziel von 2400 auf 1500 Pence gesenkt. Bei der Aktie des Billigfliegers sei es an der Zeit, "das Handtuch zu werfen", schrieb Ruairi Cullinane in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Er geht davon aus, dass Anleger erst noch Beweise für Verbesserungspotenziale einfordern werden. Er selbst rechnet nicht damit, dass das Erholungspotenzial von Wizz Air im Geschäftsjahr 2026 ausgeschöpft wird./tih/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.06.2025 / 11:35 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.06.2025 / 11:35 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Tatiana Popova / Shutterstock.com