MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat das Kursziel für Zooplus nach vorläufigen Zahlen und der Anhebung der Jahresprognose von 170 auf 200 Euro erhöht und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Tierbedarf-Onlinehändler habe im ersten Halbjahr besser als erwartet abgeschnitten, schrieb Analyst Volker Bosse in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Bosse schraubte seine Prognosen für den Umsatz und insbesondere das operative Ergebnis (Ebitda) bis 2021 nach oben. Der Gewinntrend habe in den ersten beiden Quartalen des Jahres eine "komplett neue Qualität" gezeigt./la/ag