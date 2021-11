NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die Investmentbank Jefferies hat die Einstufung für Zooplus auf "Hold" mit einem Kursziel von 480 Euro belassen. Das Übernahmeangebot der Investoren Hellman & Friedman sowie EQT sei erfolgreich verlaufen, schrieb Analyst Henrik Paganetty in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Aktionäre des Online-Tierbedarfshändlers, die ihre Aktien noch nicht angedient hätten, könnten dies noch tun und zwar voraussichtlich zwischen dem 9. und 22. November./ck/stk