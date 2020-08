Aktie in diesem Artikel zooplus AG 157,40 EUR

-0,38% Charts

News

Analysen Aktie in diesem Artikel anzeigen zooplus AG 157,40 EUR -0,38% Charts

News

Analysen Kaufen Verkaufen HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat Zooplus nach vollständigen Quartalszahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 152 Euro belassen. Insgesamt lägen die Resultate des Tierbedarf-Onlinehändlers im Rahmen seiner Erwartungen und belegten eine deutlich verbesserte Profitabilität, schrieb Analyst Thilo Kleibauer in einer am Dienstag vorliegenden ersten Einschätzung. Das bestätigte Jahresziel für das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) erscheine nach dem starken ersten Halbjahr konservativ. Allerdings dürfte sich die Entwicklung des zweiten Quartals wegen wieder steigender Marketingkosten nicht nahtlos fortsetzen./gl/ajx

Werbung

Veröffentlichung der Original-Studie: 18.08.2020 / 08:15 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.