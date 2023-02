Profil

Für 85 Prozent der Vermögensverwalter gehört Kunst in jedes gut diversifizierte Portfolio. Das FinTech arttrade ermöglicht Anleger*innen erstmals den Zugang zu dieser Anlageklasse. Bereits ab 250 Euro kann mittelbar in kuratierte Werke der renommiertesten Künstler*innen investiert und so an deren Wertentwicklung partizipiert werden. Gut zu wissen: Mit durchschnittlich 14 Prozent jährlicher Rendite outperformt das Top-Segment der Kunst den S&P 500 seit 1995 konstant.