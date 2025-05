Zoll-Hoffnung: DAX fester erwartet -- Asiens Börsen uneinheitlich -- Commerzbank verdient mehr -- Coinbase mit Gewinneinbruch -- SoundHound reduziert Verluste -- Pinterest im Fokus

Am deutschen Aktienmarkt steht die Börsenampel am Freitag auf Grün.

An der Wall Street ging es am Donnerstag nach oben.

Der Dow Jones beendete den Handel mit einem Plus von 0,62 Prozent bei 41.368,45 Punkten. Er war bereits höher gestartet und hatte seine Gewinne im Handelsverlauf weiter ausgebaut.

Beim Techwerteindex NASDAQ Composite stand zum Handelsende ein Gewinn von 1,07 Prozent auf 17.928,14 Zähler an der Kurstafel. Nach einer starken Eröffnung hatte auch er sich in der Gewinnzone festgesetzt.

Die Hoffnung auf Fortschritte in den US-Handelsgesprächen kam am Donnerstag an der Wall Street gut an. Schon zuvor hatte die Aussicht auf ein "bedeutendes" Abkommen mit einem "großen und hoch angesehenen Land" für positive Impulse gesorgt - wie dann bestätigt wurde, handelt es sich dabei um Großbritannien. Anleger begrüßten daneben auch, dass die Trump-Regierung die unter Präsident Biden geplanten Exportbeschränkungen für KI-Technologie nicht umsetzen will.

Weniger optimistisch blieb dagegen der Blick auf die Beziehungen zu China. Im Vorfeld des anstehenden Gesprächswochenendes mit Peking erteilte Trump einer Senkung der bestehenden Zölle in Höhe von 145 Prozent eine klare Absage. Immerhin: Dass es überhaupt zu hochrangigen Gesprächen kommt, hatte bereits am Mittwoch - nach einem schwachen Wochenauftakt - für Kursauftrieb gesorgt.

Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken