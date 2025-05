Krypto-Marktbericht

Der Bitcoin setzt seinen Anstieg fort und hat die runde Marke von 100.000 US-Dollar erneut geknackt. So bewegen sich die größte Cyberdevise und die anderen Währungen am Kryptomarkt heute.

Die Handelsvereinbarungen zwischen den USA und Großbritannien haben den Bitcoin über 100.000 US-Dollar steigen lassen. Auf der Handelsplattform Bitstamp wurden für die älteste und bekannteste Kryptowährung am Donnerstag in der Spitze 100.527 US-Dollar gezahlt. Damit stieg der Bitcoin erstmals seit Februar wieder über die Marke von 100.000 Dollar.

In der Nacht hatte der Bitcoin noch unter 97.000 Dollar notiert.

Risikoreiche Anlagen wie Aktien und Kryptowährungen profitierten davon, dass die Vereinigten Staaten und Großbritannien eine Handelsvereinbarung abgeschlossen haben. Jetzt wächst auch die Erwartung, dass mit anderen Ländern eine Lösung gefunden wird. "Als A und O fungiert die Hoffnung auf den großen Wurf im Handelsstreit zwischen den USA und China", kommentierte Timo Emden, Analyst bei Emden Research. "Anleger könnten nun das Allzeithoch bei rund 109.400 Dollar ins Auge fassen." Emden warnt jedoch auch: "Anleger sollten sich vor Augen halten, dass die Handelsstreitigkeiten weiterhin alles andere als vom Tisch sind und jederzeit in die Verlängerung gehen könnten."

Die Hoffnung auf ein besseres regulatorisches Umfeld für den Bitcoin hatte den Kurs der Kryptowährung am Tag der Amtseinführung von Donald Trump am 20. Januar auf ein Rekordhoch von knapp 109.400 Dollar schnellen lassen. Die US-Zollpolitik hatte danach den Bitcoin immer wieder belastet. Steigende Kurse bei Kryptowährungen - auch der finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1 legt heute um 3,7 Prozent auf 13,17 EUR zu. Anleger bietet der Top 10 Crypto die Möglichkeit, mit nur einem Produkt an der Entwicklung der zehn wichtigsten Kryptowährungen teilzuhaben.

Währenddessen wird Bitcoin Cash bei 416,56 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet ein Plus von 8,71 Prozent im Vergleich zum Vortag (383,19 US-Dollar).

Indessen verstärkt sich der Ethereum-Kurs um 10,78 Prozent auf 2.006,43 US-Dollar. Am Vortag notierte Ethereum bei 1.811,24 US-Dollar.

Zudem legt Litecoin zu. Um 2,97 Prozent verstärkt sich der Litecoin-Kurs um 17:11 auf 92,13 US-Dollar, nachdem Litecoin am Vortag noch 89,48 US-Dollar wert war.

Zeitgleich verstärkt sich der Ripple-Kurs um 5,04 Prozent auf 2,234 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Wert bei 2,126 US-Dollar.

Nach 0,6716 US-Dollar am Vortag ist der Cardano-Kurs am Donnerstagnachmittag um 7,90 Prozent auf 0,7246 US-Dollar gestiegen.

Zudem zeigt sich der Monero-Kurs im Aufwind. Um 17:11 zieht Monero um 5,36 Prozent auf 298,32 US-Dollar an, nachdem am Tag zuvor noch ein Wert von 283,14 US-Dollar gemeldet wurde.

In der Zwischenzeit kann IOTA Gewinne verbuchen. Um 17:11 steigt der IOTA-Kurs um 5,55 Prozent auf 0,2177 US-Dollar. Am Vortag standen noch 0,2063 US-Dollar an der Tafel.

In der Zwischenzeit verbucht der Verge-Kurs Zugewinne in Höhe von 6,02 Prozent auf 0,0050 US-Dollar. Am Tag zuvor war Verge 0,0047 US-Dollar wert.

Daneben steigt Stellar um 6,07 Prozent auf 0,2762 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Kurs bei 0,2604 US-Dollar.

Währenddessen kommt der NEM-Kurs kaum von der Stelle. Um 17:10 werden 0,0180 US-Dollar ausgewiesen, was dem Kurs des Vortages entspricht.

Währenddessen zeigt sich Dash im Plus. Im Vergleich zum Vortag (21,45 US-Dollar) geht es um 4,99 Prozent auf 22,52 US-Dollar nach oben.

Derweil notiert der NEO-Kurs bei 5,959 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (5,670 US-Dollar) ist das ein Gewinn von 5,09 Prozent.

