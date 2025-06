Wortgefecht

Vor rund einem Monat hatte der dänische Arzneimittelhersteller Novo Nordisk eine Zusammenarbeit mit dem US-Konzern Hims & Hers verkündet. Nur einige Wochen später steht der Deal bereits vor dem Aus - ein Supergau für den US-Konzern.

• Abruptes Ende der Wegovy-Partnerschaft nach nur wenigen Wochen

• Novo Nordisk wirft Hims & Hers Gesetzesverstöße und gefährliche Praktiken vor

• Hims & Hers-CEO schießt zurück



Dramatische 34,63 Prozent hat der Telemedizinanbieter Hims & Hers am Montag an der NYSE an Wert verloren. Die Aktie schloss unterhalb der Marke von 42 US-Dollar, nachdem sie noch im Mai rund 65 US-Dollar gekostet hatte. Auch die leichte vorbörsliche Erholung am Dienstag von zeitweise 3,19 Prozent auf 43,32 US-Dollar kann die massiven Kursverluste kaum abfedern.

Novo Nordisk zieht die Reißleine

Hintergrund der Verluste ist die Nachricht, dass der dänische Arzneimittelhersteller Novo Nordisk die Zusammenarbeit mit dem US-Unternehmen nach nur wenigen Wochen beendet hat. Ursprünglich hatte man geplant, dass Hims & Hers den Abnehm-Blockbuster Wegovy über Plattformen wie Hims & Hers anbietet, um US-Kunden den Zugang zum Medikament zu erleichtern. Nun wirft Novo Nordisk Hims & Hers jedoch vor, gegen gesetzliche Vorgaben zum Massenverkauf von zusammengesetzten Arzneimitteln verstoßen zu haben. Zudem kritisiert der dänische Pharmakonzern das Unternehmen wegen "irreführender" Marketingpraktiken, die die Sicherheit der Patienten gefährden könnten. Somit werde von nun an der direkte Zugang zu Wegovy über die NovoCare-Apotheke für Hims & Hers nicht länger verfügbar sein.

"Novo Nordisk steht fest zu seiner Position und schützt Patienten mit Adipositas. Wenn Patienten von ihrem zugelassenen Arzt oder einem Telemedizin-Anbieter Semaglutid-Behandlungen verschrieben bekommen, haben sie Anspruch auf das authentische, von der FDA zugelassene und regulierte Wegovy®", wird Dave Moore, Executive Vice President, US Operations von Novo Nordisk, in einer Pressemitteilung von Novo Nordisk zitiert. "Wir werden mit Telemedizin-Unternehmen zusammenarbeiten, um direkten Zugang zu Wegovy® zu ermöglichen, die unser Engagement für die Patientensicherheit teilen. Wenn Unternehmen illegale Scheinrezepturen herstellen, die die Gesundheit der Amerikaner gefährden, werden wir weiterhin Maßnahmen ergreifen", so der Manager weiter.

Novo Nordisk sei zutiefst besorgt und ergreife weiterhin proaktive Maßnahmen, um US-Patienten vor gefälschten Medikamenten mit ausländischen, illegalen Wirkstoffen zu schützen. Nach den Untersuchungen von Novo Nordisk würden die in den von Telemedizin-Unternehmen und Apotheken verkauften gefälschten Medikamenten enthaltenen Semaglutid-Wirkstoffe von ausländischen Lieferanten in China hergestellt. Laut einem Bericht des Brookings Institute habe die FDA die Herstellungsverfahren dieser ausländischen Lieferanten zur Herstellung von Semaglutid weder genehmigt noch die Qualität des von ihnen hergestellten Semaglutids überprüft oder genehmigt, so Novo Nordisk weiter.

Herber Rückschlag für Hims & Hers

Wie dramatisch diese Entscheidung für das US-Unternehmen ist, spiegelt sich in dem massiven Kursrückschlag wieder. Das US-Unternehmen wehrt sich aber massiv gegen die Vorwürfe. In einem Beitrag auf X verkündete Hims & Hers-CEO Andrew Dudum, man sei enttäuscht, dass "das Management von Novo Nordisk die Öffentlichkeit in die Irre führt".

Das Vertriebsteam von Novo Nordisk habe in den vergangenen Wochen zunehmend Druck auf Hims & Hers ausgeübt, die klinischen Standards zu kontrollieren und Patienten zu Wegovy zu raten - "unabhängig davon, ob es klinisch optimal für die Patienten ist", schießt der Manager gegen den europäischen Konzern. "Wir lassen uns nicht von wettbewerbswidrigen Forderungen von Pharmaunternehmen unter Druck setzen, die die unabhängige Entscheidungsfindung der Leistungserbringer beeinträchtigen und die Wahlfreiheit der Patienten einschränken", so Dudum weiter.

Zudem erklärte er, sein Unternehmen werde "weiterhin Zugang zu einer Reihe von Behandlungen, einschließlich Wegovy, anbieten, um sicherzustellen, dass Leistungserbringer die individuellen Bedürfnisse der Patienten erfüllen können".

We are disappointed to see Novo Nordisk management misleading the public.



In recent weeks, Novo Nordisk’s commercial team increasingly pressured us to control clinical standards and steer patients to Wegovy regardless of whether it was clinically best for patients. We refuse to… - andrewdudum (@AndrewDudum) June 23, 2025

Novo Nordisk-Aktie erholt

Die Novo Nordisk-Aktie, die am Vortag infolge der Ereignisse Kursrückschläge hinnehmen musste, erholt sich am Dienstag deutlich und gewinnt an der Börse in Dänemark zeitweise 0,94 Prozent auf 454,90 DKK.



