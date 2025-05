Starke Performance

Der Goldpreis befindet sich mitten in einer anhaltenden Rekordrally. Das hat auch Folgen für andere Gold-basierte Anlageprodukte, die 2025 bislang derart stark performten, dass sie den Basiswert sogar überholen konnten.

• Goldpreis mit neuen Allzeithöchstständen

• Goldminenfonds zeigen Überperformance

• Minenaktien nicht ohne Risiken



Fonds gehören zu den beliebtesten Anlagegruppen am Markt. Fonds auf Gold haben dabei viele andere Investmentoptionen zuletzt aber deutlich geschlagen.

Goldpreis mit Rekordrally

Der Goldpreis hat im bisherigen Jahresverlauf immer wieder neue Rekordstände erreicht. In der Spitze kostete eine Feinzunze des Edelmetalls bis zu 3.500 US-Dollar und damit so viel wie nie zuvor. Trotz immer wieder erfolgter Rücksetzer ist die Bilanz von Gold deutlich positiv: Seit Jahresstart hat sich der Goldpreis um nahezu ein Drittel verteuert.

Sicherer Hafen gesucht

Dabei treiben verschiedene Faktoren den Preis nach oben. Inflationssorgen kommen dabei primär aus den USA, die Dollarschwäche - beides bedingt durch die erratische Zollpolitik der aktuellen Trump-Administration - treibt Anleger ebenso in Goldinvestments. Hinzu kommen anhaltende Unsicherheiten, die auch an den internationalen Aktienmärkten teils für massive Verunsicherungen gesorgt hatten - auch hier ist die US-Regierung unter Donald Trump ursächlich, denn die massiven Handelszölle, die im Nachgang immer wieder teils ausgesetzt, teils angepasst, teils mit Ausnahmen versehen wurden, machen die Geschäfte für viele Unternehmen schwer planbar. Dass die US-Notenbank vor diesem Hintergrund möglicherweise am Leitzins drehen muss, macht Anlegern zunehmend Sorgen.

Hinzu kommen anhaltende geopolitische Konfliktherde - etwa in der Ukraine oder im Nahen Osten, die weitere Unsicherheiten mit sich bringen und den Run in Gold stützen. Dass Zentralbanken sich zudem verstärkt mit dem Edelmetall eindecken, treibt den Goldpreis zusätzlich an.

Goldminen-Fonds performancetechnisch sogar noch stärker

Während der Goldpreis also Unterstützung von verschiedenen Seiten erhält, legen im Windschatten des Edelmetalls auch Gold-basierte Anlagegruppen deutlich zu. Besonders performancetechnisch stark zeigten sich im bisherigen Jahresverlauf dabei Goldminen-Fonds, wie das Analysehaus Scope Fund Analysis im Auftrag für das Handelsblatt in einer Auswertung ermittelt hat.

Tatsächlich haben Minenaktien im ersten Quartal sogar besser abgeschnitten als der Goldpreis selbst, heißt es in einem Handelsblatt-Bericht. "Im ersten Quartal hatte Gold allen Rückenwind, den die Asset-Klasse bekommen konnte", wird der Scope-Analyst Florian Koch zitiert. "Das hat natürlich auch auf die Goldminenaktien durchgeschlagen."

Auch gegenüber anderen Fondsprodukten hatten Gold-Fonds, also Fonds, die in Aktien aus dem Gold- und Edelmetallbereich investiert sind, der Auswertung zufolge deutlich die Nase vorn: Während diese im ersten Jahresviertel ein Performance-Plus von 26 Prozent erzielten und damit den Fünf-Jahres-Durchschnittswert auf 16,3 Prozent nach oben trieben, ging es für die Nummer zwei unter den stärksten Fonds im ersten Quartal, Fonds auf Aktien aus Mittel- und Osteuropa, nur um 9,7 Prozent nach oben, während Aktienfonds mit deutschen Titeln zeitgleich 8,7 Prozent zulegen konnten. Das Schlusslicht der Auswertung markieren Techaktien global - Produkte dieser Fondskategorie verloren im ersten Quartal satte 13,8 Prozent.

Goldminenaktien eher als Depotergänzung

Anleger, die ihr physisches Gold nun in Gold-Aktienfonds umschichten wollen, sollten aber gewarnt sein. "In der vergangenen Dekade war man mit physischem Gold besser dran als mit den Minenaktien", zitiert das Handelsblatt Sylvia Wurl-Aydilek, Anlagestrategin bei der Commerzbank. Auch wenn sich dies im bisherigen Jahresverlauf anders dargestellt hat, warnt die Expertin doch davor, dass Goldminen-Aktien auch unternehmerische Risiken mit sich bringen. Steigende Energiekosten, Arbeitskräftemangel und hohe Lizenzgebühren nennt sie als konkrete Kostentreiber für Minenbetreiber. Zudem sei die Erschließung von Minen mit erheblichen Kosten verbunden, auch wenn sich das Kostenmanagement und die Investitionsdisziplin der Minenbetreiber inzwischen verbessert habe.



