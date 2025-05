SDAX-Wert Alzchem Group-Aktie: Über diese Dividende können sich Alzchem Group-Aktionäre freuen

Qualitätsdividende

So viel Dividende trägt Alzchem Group zum Dividendenportfolio der Aktionäre bei.

Bei der Hauptversammlung von SDAX-Titel Alzchem Group am 08.05.2025 wurde eine Dividende für das Jahr 2024 in Höhe von 1,80 EUR je Aktie beschlossen. Das ist mehr als im Vorjahr, als die Dividende noch bei 1,20 EUR angesetzt wurde. 12,21 Mio. EUR werden somit insgesamt an Aktionäre ausgezahlt. Die Gesamtausschüttung vergrößerte sich damit im Vorjahresvergleich um 14,22 Prozent.

Aktie mit Dividendenrendite

Schlussendlich notierte das Alzchem Group-Papier am Tag der Hauptversammlung via XETRA bei 128,80 EUR. Der Alzchem Group-Anteilsschein wird am heutigen Freitag mit Dividendenabschlag gehandelt. Am Ex-Dividende-Tag kann es bei der Alzchem Group-Aktie optisch zu teils deutlichen Verlusten kommen. Kurze Zeit später wird die Ausschüttung an die Anteilseigner vorgenommen. Für das Jahr 2024 verzeichnet der Alzchem Group-Titel eine Dividendenrendite von 3,16 Prozent. Damit reduzierte sich die Dividendenrendite im Vorjahresvergleich. Damals betrug sie noch 4,62 Prozent.

Aktienkursentwicklung verglichen mit tatsächlicher Rendite

Innerhalb von 3 Jahren hat der Aktienkurs von Alzchem Group via XETRA 490,83 Prozent hinzugewonnen. Die reale Rendite (Kurs + Dividende) hat mit 555,00 Prozent mehr zugenommen als der Alzchem Group-Kurs.

Dividendenvorhersage von Dividenden-Aktie Alzchem Group

Für das Jahr 2025 erwarten FactSet-Experten eine Steigerung der Dividende auf 1,94 EUR. Für die Dividendenrendite würde dies laut FactSet-Schätzungen eine Verschlechterung auf 1,45 Prozent bedeuten.

Schlüsseldaten von Dividenden-Titel Alzchem Group

Der Börsenwert des SDAX-Unternehmens Alzchem Group beläuft sich aktuell auf 1,242 Mrd. EUR. Alzchem Group verfügt über ein KGV von aktuell 10,72. 2024 setzte Alzchem Group 554,230 Mio. EUR um und erzielte ein EPS von 5,31 EUR.

