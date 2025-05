Dividendenaussicht: So viel Dividende zahlt SDAX-Wert JOST Werke an Anleger

Dividendentitel

JOST Werke-Anleger aufpasst: So hoch fällt die JOST Werke-Dividendenausschüttung aus.

Bei der Hauptversammlung von SDAX-Papier JOST Werke am 08.05.2025 wurde beschlossen, für das Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 1,50 EUR auszuschütten. Wie aus der Dividendenhistorie hervorgeht, hat sich die Dividende damit nicht verändert. Insgesamt wurde beschlossen 22,35 Mio. EUR an Aktionäre auszuzahlen. Die Gesamtausschüttung zog damit im Vorjahresvergleich um 7,14 Prozent an.

JOST Werke-Aktien-Dividendenrendite

Am Tag der Hauptversammlung ging der JOST Werke-Anteilsschein via XETRA bei einem Wert von 54,20 EUR aus dem Geschäft. Der JOST Werke-Titel wird am heutigen Freitag mit Dividendenabschlag gehandelt. Am Ex-Dividende-Tag kann es bei dem JOST Werke-Wertpapier optisch zu teils deutlichen Einbußen kommen. Kurze Zeit später erfolgt die Dividendenzahlung an die Investoren. Für das Jahr 2024 weist der JOST Werke-Anteilsschein eine Dividendenrendite von 3,30 Prozent auf. Somit schrumpfte sich die Dividendenrendite im Vorjahresvergleich. Damals betrug sie noch 3,39 Prozent.

Reale Rendite verglichen mit Kursentwicklung

Innerhalb von 5 Jahren hat der Kurs von JOST Werke via XETRA 112,97 Prozent hinzugewonnen. Die reale Rendite (Kurs + Dividende) hat sich mit einem Zugewinn von 167,15 Prozent besser entwickelt als der Aktienkurs.

Dividendenerwartung von Dividenden-Titel JOST Werke

Für 2025 gehen Analysten von FactSet von einer Steigerung der Dividende auf 1,64 EUR aus. Die Dividendenrendite würde demzufolge laut FactSet-Schätzungen auf 3,01 Prozent fallen.

Basisdaten von JOST Werke

Der Börsenwert des SDAX-Unternehmens JOST Werke beläuft sich aktuell auf 779,270 Mio. EUR. Das JOST Werke-Kurs-Gewinn-Verhältnis beträgt aktuell 12,89. Im Jahr 2024 erzielte JOST Werke einen Umsatz von 1,069 Mrd.EUR sowie ein EPS von 3,53 EUR.

