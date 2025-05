💡 Kostenfreies Webinar: Tradebesprechung - Was ist Lust und was ist Pflicht?

Heute im Fokus

KRONES steigert Gewinn überproportional. Trump will mit neuer Chip-Strategie Abhängigkeit von Asien reduzieren. Merz und Trump signalisieren Kooperationsbereitschaft in Ukraine-Frage und Handelsstreit. VW startet Rückruf des ID. Buzz in den USA. Enel bestätigt Jahresausblick nach Gewinnplus im ersten Quartal.