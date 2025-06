Wandelanleihen

Super Micro beschafft sich frisches Geld am Kapitalmarkt. Die Kapitalmaßnahme kommt bei Anlegern zunächst alles andere als gut an.

• Ausgabe von Wandelanleihen im Volumen von 2 Milliarden US-Dollar

• Rund 200 Millionen US-Dollar für Aktienrückkäufe vorgesehen

• Aktie zunächst mit fast 10 Prozent Kurssturz, erholt sich nachbörslich



Der Serverhersteller Super Micro Computer will Wandelanleihen über zwei Milliarden US-Dollar herausgeben. Marktteilnehmer zeigen sich skeptisch.

Kapitalmaßnahme

Die geplanten Wandelanleihen haben eine Laufzeit bis 2030 und richten sich an institutionelle Investoren, wie das Unternehmen in einer Pressemitteilung erklärte. Zinszahlungen für die Anleihen sollen halbjährlich erfolgen.

Bis Mitte Dezember 2029 können die Zeichner der Anleihen diese umwandeln. Das Unternehmen habe dabei aber die Wahl, ob der Gegenwert der Anleihen in bar, in Aktien oder in einer Kombination aus beidem ausgezahlt wird, heißt es im Rahmen der Mitteilung weiter.

Mittelzuflüsse bereits verplant

Rund 200 Millionen US-Dollar der Nettoerlöse will Super Micro für den Rückkauf von Aktien von den Anleihekäufern verwenden. Den übrigen Nettoerlös aus dem Angebot beabsichtigt Super Micro, in "allgemeine Unternehmenszwecke" zu stecken, einschließlich der Finanzierung des Betriebskapitals für Wachstum und Geschäftsausbau. Konkreter wurde das Unternehmen in Sachen Verwendungszweck nicht, es ist aber anzunehmen, dass hier Expansionen insbesondere in den Bereichen Künstliche Intelligenz und Cloud finanziert werden sollen.

Super Micro-Aktie stürzt ab - und erholt sich etwas

Die Sorge um einer Verwässerung ihrer Aktienanteile, die mit der Ausgabe von Wandelanleihen einher geht, hat viele Anleger verunsichert und für einen Kurssturz der Super Micro-Aktie gesorgt: An der NASDAQ verlor der Anteilsschein am Montag 9,77 Prozent auf 40,89 US-Dollar. Nachbörslich setzte aber eine Erholung ein, die die Aktie mit einem Plus von 3,45 Prozent wieder über die Marke von 42 US-Dollar hieven konnte. Möglicherweise sorgte die Ankündigung von Super Micro Computer, dem Verwässerungseffekt durch den Rückkauf eigener Aktien entgegen zu wirken, für Beruhigung unter den Anlegern. Auch das positive Marktumfeld dürfte den Anteilsschein am Dienstag weiter stützen.



