Klares Bekenntnis erwartet

Vor Beginn des NATO-Gipfels in Den Haag mahnen Vertreter der deutschen Rüstungsindustrie rasche Planungssicherheit für künftige Aufträge an.

"Wir erwarten uns vom NATO-Gipfeltreffen ein klares Bekenntnis der Mitgliedsstaaten, dass auf Worte Taten folgen müssen", sagte Airbus-Verteidigungssparten-Chef Michael Schöllhorn der "Augsburger Allgemeinen" (Dienstag). Die geplante Erhöhung der Verteidigungsausgaben müsse in die Realität umgesetzt werden. "Auf die Industrie übersetzt heißt das Planungssicherheit und langfristige Zusagen mittels Aufträgen."

"Wir können die Produktionskapazitäten hochfahren, auch rasch, dafür brauchen wir aber eine klare Auftragslage, hinreichende Stückzahlen und keine Salamitaktik", betonte Schöllhorn. Angesichts des stückweisen Abzugs von US-Fähigkeiten müsse Europa handeln - schnell, konsequent und europäisch. Ähnlich äußerte sich der Chef des Augsburger Panzergetriebebauers RENK, Alexander Sagel: "Ganz klar, wir als Industrie benötigen Planungssicherheit."

Gleichwohl sei sein Unternehmen bereits in Vorleistung gegangen: "Renk hat seine Kapazitäten hochgefahren", sagte Sagel. "Wir sind in der Umstellung von einer Manufaktur hin zu einer Kleinserienfertigung", sagte er mit Blick auf die Panzergetriebefertigung. "Vor ein paar Jahren haben wir noch 150 bis 200 Neugetriebe pro Jahr gefertigt. Zukünftig werden wir Getriebeausbringungen in vierstelliger Höhe sehen."

Der Vorstandsvorsitzende des Rüstungselektronik-Konzerns HENSOLDT, Oliver Dörre, nannte die zu erwartenden NATO-Entscheidungen historisch: "Die neuen NATO-Fähigkeitsziele und die Anhebung der Verteidigungsausgaben auf bis zu fünf Prozent des Bruttoinlandsprodukts sind ein historischer Wendepunkt für die Sicherheit Europas". Dies ermögliche es dem Unternehmen, Kapazitäten zügig auszubauen und Innovationen voranzutreiben.

Airbus-Aufsichtsratschef René Obermann sprach sich für unbürokratischere Vergabefahren aus. Derzeit seien diese "noch nicht ausreichend auf europäische Zulieferer fokussiert, dauern zu lange und bringen zum Teil überkomplexe Spezifikationen hervor", sagte er dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND). Neben einer Überarbeitung des EU-Vergaberechts forderte Obermann eine Standardisierung von europäischen Waffensystemen.

In Den Haag findet am 24. und 25. Juni ein NATO-Gipfel statt. Themen sollen vor allem die militärische Aufrüstung des Bündnisses und die weitere Unterstützung der Ukraine sein.

Rüstungswerte nicht gefragt - Entspannung in Nahost

Angesichts der Waffenruhe im Krieg zwischen Israel und dem Iran sind die Aktien der deutschen Rüstungsbranche am Dienstag im vorbörslichen Handel jedoch nicht gefragt.

Auf Tradegate geben Rheinmetall-Aktien vorbörslich zeitweise um 0,6 Prozent, HENSOLDT-Titel um gut ein Prozent und RENK-Papiere um zwei Prozent nach. RENK-Aktien rutschten vorübergehend auf den niedrigsten Stand seit fünf Wochen. Die zuvor von US-Präsident Donald Trump angekündigte Waffenruhe zwischen Israel und dem Iran ist nach seinen Angaben mittlerweile in Kraft getreten.

Mit dem "Vergeltungsschlag" des Iran auf US-Militärbasen in Katar habe Teheran geschickt agiert, schrieb Marktexperte Stephen Innes von SPI Asset Management. Die Aktion sei "laut genug für Schlagzeilen, aber leise genug, um nicht die Fundamente des Ölmarkts zu erschüttern". Die wichtige Route durch die Straße von Hormus bleibe offen.

DEN HAAG/AUGSBURG/FRANKFURT (dpa-AFX/dpa-AFX Broker)