Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall am Vormittag verlustreich

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von Rheinmetall gehört am Dienstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Rheinmetall-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 4,5 Prozent auf 1.661,50 EUR abwärts.

Die Rheinmetall-Aktie musste um 09:07 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 4,5 Prozent auf 1.661,50 EUR. Zwischenzeitlich weitete die Rheinmetall-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 1.660,00 EUR aus. Mit einem Wert von 1.705,00 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden heute 33.509 Rheinmetall-Aktien gehandelt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (1.944,00 EUR) erklomm das Papier am 02.06.2025. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 17,00 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 06.08.2024 (437,50 EUR). Mit Abgaben von 73,67 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Nachdem im Jahr 2024 8,10 EUR an Rheinmetall-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 11,50 EUR aus. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 1.804,50 EUR für die Rheinmetall-Aktie aus.

Rheinmetall gewährte am 08.05.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2025 abgelaufenen Quartals. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 1,92 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,11 EUR je Aktie generiert. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 45,79 Prozent auf 2,31 Mrd. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1,58 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Mit der Q2 2025-Bilanzvorlage von Rheinmetall wird am 07.08.2025 gerechnet. Mit der Vorlage der Q2 2026-Bilanz von Rheinmetall rechnen Experten am 30.07.2026.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Rheinmetall einen Gewinn von 29,77 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Rheinmetall-Aktie

Rheinmetall-, RENK- und HENSOLDT-Aktie drehen ins Minus: NATO-Staaten erzielen Einigung bei Verteidigungsausgaben

Rheinmetall-Analyse: DZ BANK verleiht Rheinmetall-Aktie Kaufen in jüngster Analyse

Rheinmetall ersetzt Kering im EURO STOXX 50 - Aktien tiefer