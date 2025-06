Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall wird am Montagvormittag ausgebremst

Kursentwicklung

Die Aktie von Rheinmetall gehört am Montagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Rheinmetall nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,6 Prozent auf 1.747,50 EUR.

Die Rheinmetall-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:06 Uhr mit Abschlägen von 0,6 Prozent bei 1.747,50 EUR. Das Tagestief markierte die Rheinmetall-Aktie bei 1.736,00 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 1.766,50 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 29.526 Rheinmetall-Aktien umgesetzt.

Am 02.06.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 1.944,00 EUR an. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Rheinmetall-Aktie 11,24 Prozent zulegen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 437,50 EUR. Dieser Wert wurde am 06.08.2024 erreicht. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Rheinmetall-Aktie 299,43 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Für Rheinmetall-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 8,10 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 11,50 EUR ausgeschüttet werden. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 1.804,50 EUR.

Rheinmetall ließ sich am 08.05.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,92 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 1,11 EUR je Aktie in den Büchern standen. Beim Umsatz wurden 2,31 Mrd. EUR gegenüber 1,58 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die Vorlage der Q2 2025-Finanzergebnisse wird für den 07.08.2025 terminiert. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2026-Bilanz auf den 30.07.2026.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 29,77 EUR je Rheinmetall-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Rheinmetall-Aktie

NATO-Gipfel im Blick: Anleger greifen weiter bei Aktien von Rheinmetall, RENK und HENSOLDT zu

Aktien von Rheinmetall, HENSOLDT und RENK dennoch schwächer: Deutsche Rüstungsexporte nach Israel ziehen an

IONOS-Aktie wechselt vom MDAX in den SDAX - Rheinmetall ersetzt Kering im EURO STOXX 50