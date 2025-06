Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall am Nachmittag stärker

Rheinmetall im Fokus

Die Aktie von Rheinmetall gehört am Freitagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt wies die Rheinmetall-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,9 Prozent auf 1.736,00 EUR nach oben.

Um 15:52 Uhr wies die Rheinmetall-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,9 Prozent auf 1.736,00 EUR nach oben. Bei 1.741,00 EUR markierte die Rheinmetall-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 1.725,00 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten 176.196 Rheinmetall-Aktien den Besitzer.

Am 02.06.2025 markierte das Papier bei 1.944,00 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Rheinmetall-Aktie liegt somit 10,70 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 437,50 EUR. Dieser Wert wurde am 06.08.2024 erreicht. Der aktuelle Kurs der Rheinmetall-Aktie ist somit 74,80 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Im Jahr 2024 erhielten Rheinmetall-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 8,10 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 11,50 EUR. Das durchschnittliche Kursziel der Rheinmetall-Aktie wird bei 1.804,50 EUR angegeben.

Am 08.05.2025 hat Rheinmetall in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2025 – vorgestellt. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 1,92 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,11 EUR je Aktie generiert. Das vergangene Quartal hat Rheinmetall mit einem Umsatz von insgesamt 2,31 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,58 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 45,79 Prozent gesteigert.

Die Vorlage der Q2 2025-Finanzergebnisse wird für den 07.08.2025 terminiert. Mit der Präsentation der Q2 2026-Finanzergebnisse von Rheinmetall rechnen Experten am 30.07.2026.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 29,77 EUR je Aktie in den Rheinmetall-Büchern.

