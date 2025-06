Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall präsentiert sich am Donnerstagmittag fester

Aktie im Blick

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Donnerstagmittag der Anteilsschein von Rheinmetall. Zuletzt konnte die Aktie von Rheinmetall zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 1,8 Prozent auf 1.773,00 EUR.

Das Papier von Rheinmetall legte um 11:48 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 1,8 Prozent auf 1.773,00 EUR. Die Rheinmetall-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 1.773,00 EUR. Bei 1.741,00 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Bisher wurden heute 49.799 Rheinmetall-Aktien gehandelt.

Am 02.06.2025 erreichte der Anteilsschein mit 1.944,00 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 9,64 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 06.08.2024 bei 437,50 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 75,32 Prozent.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 11,39 EUR, nach 8,10 EUR im Jahr 2024. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 1.804,50 EUR.

Rheinmetall ließ sich am 08.05.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,92 EUR gegenüber 1,11 EUR im Vorjahresquartal. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 2,31 Mrd. EUR – ein Plus von 45,79 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Rheinmetall 1,58 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Mit der Q2 2025-Bilanzvorlage von Rheinmetall wird am 07.08.2025 gerechnet. Schätzungsweise am 30.07.2026 dürfte Rheinmetall die Q2 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 29,88 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

