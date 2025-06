Kurs der Rheinmetall

Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall am Vormittag mit positiven Vorzeichen

18.06.25 09:24 Uhr

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Rheinmetall. Die Rheinmetall-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,2 Prozent im Plus bei 1.731,50 EUR.

Die Aktie notierte um 09:07 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,2 Prozent auf 1.731,50 EUR zu. Die Rheinmetall-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 1.745,00 EUR. Bei 1.727,00 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im heutigen Handel wurden bisher 8.427 Rheinmetall-Aktien umgesetzt. Bei einem Wert von 1.944,00 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (02.06.2025). Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Rheinmetall-Aktie derzeit noch 12,27 Prozent Luft nach oben. Kursverluste drückten das Papier am 06.08.2024 auf bis zu 437,50 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 74,73 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus. 2024 wurde eine Dividende von Höhe von 8,10 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 11,39 EUR. Analysten bewerten die Rheinmetall-Aktie im Durchschnitt mit 1.804,50 EUR. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Rheinmetall am 08.05.2025 vor. Das EPS wurde auf 1,92 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,11 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Rheinmetall in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 45,79 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 2,31 Mrd. EUR im Vergleich zu 1,58 Mrd. EUR im Vorjahresquartal. Die Vorlage der Q2 2025-Finanzergebnisse wird am 07.08.2025 erwartet. Die Veröffentlichung der Rheinmetall-Ergebnisse für Q2 2026 erwarten Experten am 30.07.2026. Von Analysten wird erwartet, dass Rheinmetall im Jahr 2025 29,88 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Rheinmetall-Aktie Rüstungswerte im Fokus: Aktien von Rheinmetall, RENK und HENSOLDT wieder unter Druck Rheinmetall-Analyse: So bewertet Warburg Research die Rheinmetall-Aktie Aktien von Rheinmetall, RENK und HENSOLDT angesichts Israel-Iran-Krieg volatil

