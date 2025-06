Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall am Dienstagvormittag mit Abschlägen

Kursentwicklung

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Rheinmetall. Zuletzt fiel die Rheinmetall-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 2,3 Prozent auf 1.720,00 EUR ab.

Die Rheinmetall-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 09:06 Uhr um 2,3 Prozent auf 1.720,00 EUR ab. Die Rheinmetall-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 1.718,00 EUR ab. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 1.742,00 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 13.703 Rheinmetall-Aktien den Besitzer.

Am 02.06.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 1.944,00 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Rheinmetall-Aktie damit 11,52 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 437,50 EUR ab. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 74,56 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Rheinmetall-Aktie.

Rheinmetall-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 8,10 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 11,39 EUR belaufen. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 1.804,50 EUR.

Am 08.05.2025 äußerte sich Rheinmetall zu den Kennzahlen des am 31.03.2025 ausgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,92 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Rheinmetall ein EPS von 1,11 EUR je Aktie vermeldet. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Rheinmetall im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 45,79 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 2,31 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 1,58 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q2 2025-Finanzergebnisse wird für den 07.08.2025 terminiert. Experten kalkulieren am 30.07.2026 mit der Veröffentlichung der Q2 2026-Bilanz von Rheinmetall.

Experten taxieren den Rheinmetall-Gewinn für das Jahr 2025 auf 29,88 EUR je Aktie.

