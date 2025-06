Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall am Dienstagmittag mit Abschlägen

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Rheinmetall. Die Rheinmetall-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 1,9 Prozent im Minus bei 1.727,00 EUR.

Werte in diesem Artikel

Die Rheinmetall-Aktie wies um 11:48 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 1,9 Prozent auf 1.727,00 EUR abwärts. In der Spitze büßte die Rheinmetall-Aktie bis auf 1.690,00 EUR ein. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 1.742,00 EUR. Bisher wurden heute 106.621 Rheinmetall-Aktien gehandelt.

Der Anteilsschein kletterte am 02.06.2025 auf bis zu 1.944,00 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 12,57 Prozent über dem aktuellen Kurs der Rheinmetall-Aktie. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 06.08.2024 bei 437,50 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Rheinmetall-Aktie 74,67 Prozent sinken.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 11,39 EUR. Im Vorjahr hatte Rheinmetall 8,10 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 1.804,50 EUR für die Rheinmetall-Aktie.

Die Bilanz zum am 31.03.2025 abgelaufenen Quartal legte Rheinmetall am 08.05.2025 vor. Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,92 EUR, nach 1,11 EUR im Vorjahresvergleich. Das vergangene Quartal hat Rheinmetall mit einem Umsatz von insgesamt 2,31 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,58 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 45,79 Prozent gesteigert.

Mit der Q2 2025-Bilanzvorlage von Rheinmetall wird am 07.08.2025 gerechnet. Die Q2 2026-Finanzergebnisse könnte Rheinmetall möglicherweise am 30.07.2026 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Rheinmetall-Aktie in Höhe von 29,88 EUR im Jahr 2025 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Rheinmetall-Aktie

Aktien von Rheinmetall, RENK und HENSOLDT angesichts Israel-Iran-Krieg volatil

Israel-Iran-Eskalation: Aktien von Rheinmetall & Co. uneins - Aktien von Lufthansa und TUI schwach

Leonardo und Partner Rheinmetall könnten bei Iveco-Sparte wohl leer ausgehen - Aktien dennoch höher