Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall tendiert am Mittag fester

Kursentwicklung

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Rheinmetall. Das Papier von Rheinmetall konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,9 Prozent auf 1.744,00 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von Rheinmetall nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 11:48 Uhr 0,9 Prozent auf 1.744,00 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Rheinmetall-Aktie bisher bei 1.758,00 EUR. Bei 1.727,00 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 43.628 Rheinmetall-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (1.944,00 EUR) erklomm das Papier am 02.06.2025. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 11,47 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 06.08.2024 (437,50 EUR). Derzeit notiert die Rheinmetall-Aktie damit 298,63 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Rheinmetall-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 8,10 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 11,39 EUR belaufen. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 1.804,50 EUR aus.

Rheinmetall gewährte am 08.05.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2025 abgelaufenen Quartals. Rheinmetall hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,92 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,11 EUR je Aktie gewesen. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Rheinmetall im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 45,79 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 2,31 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 1,58 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2025 dürfte Rheinmetall am 07.08.2025 präsentieren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2026 rechnen Experten am 30.07.2026.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 29,88 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

