Aktien Wien Schluss: Kursverluste

WIEN (dpa-AFX) - Der Wiener Aktienmarkt hat sich am Mittwoch mit etwas schwächerer Tendenz aus dem Handel verabschiedet. Der ATX sank um 0,39 Prozent auf 4.356,26 Punkte. Der Leitindex verbuchte damit bereits seinen 7. Verlusttag in acht Sitzungen.

Wer­bung Wer­bung

Auch an den europäischen Leitbörsen herrschte erneut eine negative Anlegerstimmung vor. Die Nervosität an den Finanzmärkten bleibt mit dem Nahost-Krieg erhöht. Die gegenseitigen Angriffe zwischen Israel und dem Iran gehen weiter und es ist nach Einschätzung der Experten zu befürchten, dass die USA stärker in den Konflikt hineingezogen werden. Auch die am Abend anstehende Bekanntgabe der US-Leitzinsentscheidung sorgte international für Zurückhaltung.

Auf Unternehmensebene lag in Wien eine dünne Meldungslage vor. Die Strabag-Aktie wurde am Berichtstag ex Dividende in Höhe von 2,5 Euro je Aktie gehandelt. Die Titel fielen um vier Prozent oder 3,1 Euro.

Eine Nachricht lieferte auch der Baukonzern Porr. Das Unternehmen hat rund 1,7 Millionen eigene Aktien an institutionelle Investoren verkauft und damit 45,1 Millionen Euro eingenommen. Der Verkaufspreis pro Aktie lag bei 26,50 Euro. Mit dem Erlös soll das Infrastrukturgeschäft in Europa ausgebaut werden. Die Porr-Papiere gaben 2,7 Prozent auf 27,25 Euro nach.

Wer­bung Wer­bung

Unter den Schwergewichten sanken Wienerberger um 1,8 Prozent. Raiffeisen Bank International (Raiffeisen) verbilligten sich um 1,5 Prozent. Im Technologiebereich sackten AT&S um 3,9 Prozent ab.

Lenzing rutschten um 6,3 Prozent ab. Bereits am Vortag waren die Titel des Faserherstellers um mehr als 13 Prozent eingeknickt.

Voestalpine (voestalpine) schwächten sich um 0,2 Prozent auf 22,62 Euro ab. Die Analysten der Wiener Privatbank haben ihr Anlagevotum für die Aktie von "Halten" auf "Kaufen" hochgenommen. Der zuständige Experte Nicolas Kneip setzte zudem das Kursziel von 27,4 auf 28,2 Euro nach oben./ste/spa/APA/jha