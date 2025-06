Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall verzeichnet am Vormittag kaum Ausschläge

Notierung im Blick

Ohne große Bewegung zeigt sich am Donnerstagvormittag die Aktie von Rheinmetall. Ohne große Ausschläge präsentierte sich zuletzt die Rheinmetall-Aktie. Der Anteilsschein notierte via XETRA bei 1.740,50 EUR.

Anleger zeigten sich um 09:06 Uhr bei der Rheinmetall-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im XETRA-Handel nahezu unverändert bei 1.740,50 EUR. Die Rheinmetall-Aktie zog in der Spitze bis auf 1.753,00 EUR an. Die Abwärtsbewegung der Rheinmetall-Aktie ging bis auf 1.738,00 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 1.741,00 EUR. Der Tagesumsatz der Rheinmetall-Aktie belief sich zuletzt auf 6.342 Aktien.

Am 02.06.2025 markierte das Papier bei 1.944,00 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 11,69 Prozent hinzugewinnen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 437,50 EUR. Dieser Wert wurde am 06.08.2024 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Rheinmetall-Aktie derzeit noch 74,86 Prozent Luft nach unten.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 11,39 EUR. Im Vorjahr hatte Rheinmetall 8,10 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 1.804,50 EUR.

Am 08.05.2025 hat Rheinmetall die Kennzahlen zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS wurde auf 1,92 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,11 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 2,31 Mrd. EUR – das entspricht einem Zuwachs von 45,79 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 1,58 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die kommende Q2 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 07.08.2025 veröffentlicht. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2026-Bilanz am 30.07.2026.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Rheinmetall einen Gewinn von 29,88 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

