Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall verliert am Montagnachmittag

Aktienentwicklung

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Rheinmetall. Die Rheinmetall-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 2,0 Prozent im Minus bei 1.722,50 EUR.

Die Rheinmetall-Aktie gab im XETRA-Handel um 15:52 Uhr um 2,0 Prozent auf 1.722,50 EUR nach. Das bisherige Tagestief markierte Rheinmetall-Aktie bei 1.653,00 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 1.766,50 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 303.666 Rheinmetall-Aktien umgesetzt.

Am 02.06.2025 markierte das Papier bei 1.944,00 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Rheinmetall-Aktie ist somit 12,86 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Kursverluste drückten das Papier am 06.08.2024 auf bis zu 437,50 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Rheinmetall-Aktie liegt somit 293,71 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem Rheinmetall seine Aktionäre 2024 mit 8,10 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 11,50 EUR je Aktie ausschütten. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 1.804,50 EUR.

Am 08.05.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,92 EUR. Im Vorjahresviertel waren 1,11 EUR je Aktie erzielt worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Rheinmetall in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 45,79 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 2,31 Mrd. EUR im Vergleich zu 1,58 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Die Rheinmetall-Bilanz für Q2 2025 wird am 07.08.2025 erwartet. Einen Blick in die Q2 2026-Bilanz können Rheinmetall-Anleger Experten zufolge am 30.07.2026 werfen.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 29,77 EUR je Aktie belaufen.

