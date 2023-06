Bei Münzen und Medaillen als Geldanlage ist Vorsicht geboten

Aktien in diesem Artikel eBay 40,33 EUR

Münzensammeln wird in Krisenzeiten oft als sichere Geldanlage angepriesen. Tatsächlich ist es auch möglich, Münzen für mehrere Hundert oder Tausend Euro zu kaufen - oder zu verkaufen. Dieses Geschäft ist jedoch aufwendiger, als man denken könnte. Und es gibt viel Abzocke auf dem Markt für Gedenkmünzen, Medaillen & Co.

Achtung Abzocke - oft sind die Münzen deutlich weniger wert als angekündigt

So sind die Münzen oft in Wirklichkeit nicht mehr wert als ihr Material, berichtet der mdr. Als Beispiel führt der Nachrichtensender den Fall einer 99-Jährigen aus Hamburg an, die einzelne Münzen im Wert von teilweise über hundert Euro erworben hatte - um später festzustellen, dass der Wert einzelner Exemplare tatsächlich gerade einmal bei etwa neun Euro lag. Bei einem anderen Fall der Münz-Abzocke habe ein Mann einmalig bei einem Anbieter Münzen bestellt, aber nach der ersten Lieferung immer weiter Münzen zugeschickt bekommen. Als die Lieferungen auch nicht abrissen, nachdem er beim Anbieter telefonisch um Unterlassung gebeten hatte, fühlte er sich so unter Druck gesetzt, dass er zugeschickte Ware dennoch bezahlte. "Das geht ja schon fast in den Bereich der Nötigung rein", zitiert der mdr Daniela Czekalla von der Verbraucherzentrale Bayern zu dem Fall.

Solche Maschen sind keine Einzelfälle. "Auch wenn in Zeiten steigender Inflation [...] Alternativen für Geldanlagen begehrt sind, sollte man sich von [...] Werbeaktionen nicht blenden lassen", schreibt die Verbraucherzentrale Sachsen auf ihrer Website zum Thema Münzsammeln. Die angebotenen Münzen solle man in jedem Fall schon vor dem Kauf prüfen oder prüfen lassen. Zur genauen Prüfung rät auch die Verbraucherzentrale Zwickau - und fügt hinzu, dass man selbst bei einem tatsächlich vertrauenswürdigen Angebot nicht gleich zuschlagen solle. Stattdessen müssten "Anlageziele und Anlagementalität berücksichtigt werden, um das passende Produkt zu finden." Ist man sich unsicher, solle man sich unbedingt unabhängig beraten lassen.

Vertrauenswürdige Händler sind Mitglied in einem Berufsverband

Natürlich gibt es auch vertrauenswürdige Händler und Münzkontore. Bei diesen kann man nicht nur neue Münzen kaufen, sondern auch die Münzen im eigenen Besitz prüfen und auf ihren tatsächlichen Wert schätzen lassen - und gegebenenfalls dort verkaufen. Wichtig ist hier laut Stiftung Warentest, dass der Händler oder Münzkontor dem Verband der Deutschen Münzhändler oder dem Berufsverband des Deutschen Münzfachhandels angehört. Die Mitgliedschaft überprüfen kann jeder: Die Verbände führen auf ihren Websites öffentlich zugängliche Mitgliedsverzeichnisse. Es kann auch sinnvoll sein, nicht nur die Einschätzung eines Experten einzuholen, sondern bei der Konkurrenz eine zweite Meinung einzuholen.

Oft sind Münzsammlungen Teil eines Erbes. Um die Gänge zu Experten oder gar einen viel zu niedrigpreisigen Verkauf zu vermeiden, sollten Erben unbedingt über den Wert der Sammlungen ihrer Vorfahren Bescheid wissen. "Am besten weihen Sammler die nachfolgende Generation ein", so Christian Stoess vom Münzkabinett der Staatlichen Museen zu Berlin gegenüber der Stiftung Warentest.

In der Fachsprache steht "schön" für einen schlechten Erhaltungsgrad

Allgemein sei der Wert einer Münze immer von ihrer Häufigkeit, ihrem Erhaltungsgrad und der Zahl der Sammler auf dem Gebiet abhängig. In den Katalogen "Jaeger" und "Michel" können Interessierte tiefer in die Materie eintauchen und deutsche Münzen mit Erscheinungsjahr ab 1871 nachschlagen, um einen besseren Überblick über die vorliegende Sammlung und ihren Wert zu bekommen. Auch auf Verkaufsplattformen wie eBay kann man sich über gängige Verkaufspreise bestimmter Münzen und Medaillen schlaumachen. Achtung: In der Fachsprache steht "schön" für einen schlechten Erhaltungsgrad, während "Stempelglanz", "Spiegelglanz" oder auch "polierte Platte" einen besonders guten Erhaltungsgrad bedeuten. Der preisliche Unterschied kann hier bei bis zu mehreren hundert Euro liegen.

Professionelle Händler wollen in der Regel mit dem An- und Verkauf von Münzen Profit machen. Wer also die Zeit und Geduld hat, seine Sammlung selbst zu versteigern, kann laut Stiftung Warentest deutlich höhere Gewinne erzielen. Das funktioniert allerdings nur, wenn das Geld nicht bald auf dem Konto liegen muss. Gleichzeitig sollte man nach Angaben der vom mdr befragten Experten unbedingt aufpassen, wenn auf Auktionsplattformen vermeintliche Schätze besonders günstig angeboten werden. Denn: Oft werden Medaillen im Design echter Sammlermünzen angefertigt und als solche verkauft - sie sehen gleich aus, betragen aber mit Abstand nicht denselben Wert.

