Tesla-Batteriezulieferer

Der japanische Elektronikkonzern Panasonic will mit einem Sparprogramm seine Ergebnisse verbessern und sich stärker auf sein Servicegeschäft konzentrieren.

Weltweit sollen 10.000 Stellen wegfallen, die Hälfte davon in Japan. Unter anderem sollen Vertriebs- und Verwaltungseinheiten zusammengelegt und Standorte geschlossen werden, wie der Konzern am Freitag in Osaka mitteilte. In Japan sollen Beschäftigte Vorruhestandsprogramme nutzen können. Panasonic ist ein großer Zulieferer von Elektroauto -Batterien für den US-Konzern Tesla. Zuletzt beschäftigte der Konzern zuletzt fast 208.000 Mitarbeiter.

Wer­bung Wer­bung

Panasonic hatte bereits im Dezember einen Großteil seiner herkömmlichen Autozulieferung an den Finanzinvestor Apollo abgegeben. Dabei ging es vor allem um Displays und weitere Teile für den Innenraum von Autos. Die Elektroautobatterien gehören noch zum Stammkonzern. Doch Panasonic will sich künftig fürs Wachstum stärker auf das Geschäft mit Energieservices rund um Rechenzentren, Software und Industrieautomatisierung fokussieren. Die Gerätesparte mit Batterien für Elektroautos und Prozessmaterialien sowie die Sparte mit Verbraucherelektronik sollen ihre Ertragssituation verbessern.

Der Großumbau soll Panasonics operatives Ergebnis in den kommenden zwei Jahren gegenüber den bisherigen Planungen um mindestens 150 Milliarden Yen verbessern. Im abgelaufenen Geschäftsjahr 2024/25 (Ende März) erwirtschaftete Panasonic einen bereinigten operativen Gewinn von 467 Milliarden Yen (2,9 Mrd Euro). Für den Stellenabbau hat Panasonic rund 130 Milliarden Yen an Einmalkosten im laufenden Jahr veranschlagt.

In Tokio schloss die panasonic-Aktie 2,12 Prozent fester bei 1,736 Yen.

/men/stw/jha/stw

OSAKA (dpa-AFX)